Les UCI baixen dels 300 ingressats per primer cop des del juliol

CONTAGIS 970.424 (+1.157) INGRESSATS 887 (-51) UCI 297 (-19) DEFUNCIONS 23.655 (+44) Rt 0,75 (=) REBROT EPG 101 (-3) VACUNACIÓ DOSI 1 5.752.140 (+13.022) DOSI 2 4.846.719 (+16.680) Actualització: 08/09/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.752.140 ( +13.022 ) 82,4% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.478.324 (+20.906) 79,5% (+0,2) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 230.239 (-37.516) Actualització: 08/09/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.382.732 (+31) REBUIG A LA VACUNA 82.239 (+383) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.328.452 Dosis Moderna/Lonza: 1.236.976 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.628.443 Dosis Janssen: 341.034 Actualització: 06/09/2021

Altres notícies que et poden interessar

La cinquena onada de la pandèmia continua reduint lentament l'impacte als hospitals catalans. Aquest dimecres s'han notificatde, amb la qual cosa el total d'ingressats a les UCI queda en 297 persones. La xifra baixa per primer cop des de mitjan juliol del llindar dels 300 pacients crítics, però encara queda lluny del centenar d'hospitalitzats que Salut situa com un escenari assumible per a la xarxa hospitalària.A hores d'ara hi ha, 51 menys. La resta d'continuen millorant. Elsvan a la. Durant les últimes 24 hores s'han declarat 1.157 casos nous, que augmenten el total des de l'inici de la pandèmia fins a 970.424. Pel que fa a les, se'n notifiquen 44 més. 23.655 persones han mort a Catalunya pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa a la vacuna, el 17,6% dels catalans majors de 16 anys encara no han rebutcontra la Covid a cinc dies de l'inici del curs escolar. Un altre 20,5% de la població té pendent completar la pauta l'endemà que se subministressina Catalunya. Per convèncer els qui encara no han passat pel punt de vacunació, Salut perfila descomptes en espectacles per incentivar la vacunació i ha demanat al govern espanyol que implanti elper accedir a la cultura i la restauració.Entre elsla xifra de població sense vacunar ambés del, mentre que el 22,4% no ha completat encara la pauta vacunal. En les últimes 24 hores 13.022 persones han rebut la primera dosi de la vacuna iL'es manté a 0,75, i eltambé segueix a la baixa, avui 3 punts, fins als 101. El 3,58% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. Laa 14 dies passa de 146,05 a 141,43 casos, mentre que a set dies passa de 56,75 a 55,58 casos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor