Dues víctimes de l'atemptat de l'11-S són identificades 20 anys després

Dues víctimes delshan estat identificades 20 anys després. L'Oficina Forense de la ciutat nord-americana ho han revelat aquest dimarts., una empleada d'assegurances de la ciutat de Hempstead, i un home, els familiars del qual han demanat que se'n preservi l'anonimat,de l'atac terrorista, en què van morir 2.753 persones."Fa vint anys, vam fer la promesa a les famílies de les víctimes delde fer el que sigui necessari durant el temps que calgués per identificar als seus éssers estimats, i amb aquestes dues noves víctimes, hem continuat complint amb aquesta sagrada obligació sagrada", ha destacat la directora forense de la ciutat de Nova York, la doctora Barbara A. Sampson, en un comunicat."No importa quant de temps passi des de l'11 de setembre de 2001,i ens comprometem a utilitzar totes les eines a la nostra disposició per assegurar-nos que tots els que van desaparèixer puguin reunir-se amb les seves famílies", ha subratllat. La identificació d'aquestes persones, les primeres des de l'octubre de 2019, ha estat possible gràcies a les proves d'ADN.les seves restes van ser trobades el 2001, mentre que les de l'home que roman en l'anonimat van ser trobats el 2001, el 2002 i el 2006.

