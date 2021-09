Una setmana sense peatges: satisfacció entre usuaris però més trànsit en hores puntes

Resultats desiguals a l'alt Maresme

El primer exemple de l'augment de trànsit en les autopistes alliberadesen el primer cap de setmana sense peatges. Segons el coordinador de mobilitat i seguretat viària del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatje, aquest augment es va concentrar en unes hores específiques – de les 12 del migdia a la mitjanit – accentuant sobretot el pic que es va produir a partir de les 7 de la tarda.De fet, les xifres van superar els valors del diumenge equivalent de l'any 2019, situant-se un 7% per sobre., ja que, fins ara, els valors se situaven en un 8% per sota si es feia la comparativa amb les dades del 2019, durant la franja compresa entre dilluns i dijous.El coordinador de Trànsit també assenyala que van tenir "mala sort" pel que fa als accidents. Tot i no registrar víctimes, van generar moltes aturades a l'AP-7., així com les avaries que ho han fet un 60%", ha explicat. En aquest sentit, Llatje considera que es pot lluitar "poc" contra la demanda, tot i que assenyala que es posaran en marxa "mesures pal·liatives" fins que es normalitzi la circulació en els punts on s'han alliberat els peatges. "Encarem aquesta setmana i la que ve amb incertesa, farem previsions, però també ens podem equivocar", ha avisat.Una setmana després de la finalització de la concessió de l'AP-7,sobretot en les hores punta. Tots els usuaris entrevistats per l'ACN han afirmat que ells ja hi passaven quan era una via de pagament, però al llarg d'aquesta setmana han vist com el nombre de cotxes ha augmentat.a l'hora de fer valoracions sobre l'afectació per l'eliminació dels peatges. A l'AP-7, els camioners reconeixen que han notat un increment de transportistes, especialment a les estacions de servei. Si fins ara entre setmana hi havia pocs vehicles de gran tonatge aturats, en els darrers dies fins i tot els matins les places estan gairebé plenes. "Ara al setembre es nota l'increment de trànsit perquè més gent va a treballar, i hi ha més gent a les àrees de servei. Ens calen més aparcaments per als camions", ha apuntat en Mario, un camioner que ha fet un descans a l'àrea de Tarragona.Per la seva banda,tant de camions com de turismes. A falta de dades oficials del ministeri, ho perceben els usuaris i també responsables de les àrees de servei, com la de Lleida. La Diputació de Lleida ja ha presentat un estudi per crear quatre nous accessos en aquest tram i arranjar-ne un cinquè. Municipis del Segrià Sec també han demanat un eix transversal per connectar amb les terres de l'Ebre i les comarques centrals.Les dinàmiques pròpies de mobilitat interna a la zona de l'alt Maresme han provocat resultats desiguals en els efectes de l'alliberament de la C-32 sobre la pressió del trànsit a l'N-II.i els resultats s'esperen "a llarg termini", un cop es construeixin els nous accessos de la C-32. A Pineda de Mar, en canvi, ja es nota una reducció del trànsit des del primer dia, sobretot en sentit nord. La sortida de Pineda ha deixat de ser la via que utilitzaven els conductors que transiten cap a la Selva per estalviar-se el peatge de Santa Susanna.En el que coincideixen els dos ajuntaments és que un dels canvis més visibles es donarà la pròxima temporada d'estiu.o de l'aeroport de Girona travessant tots els pobles del nord del Maresme fins arribar a destí. A partir d'ara, asseguren, aquests desplaçaments es faran per la C-32. L'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, assegura que l'autopista serà ja la "via principal" per als autobusos i esperen que amb el temps es consolidi també com a alternativa per al trànsit local.