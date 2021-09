Tiroteig al barri de la Mina

ÚLTIMA HORA: Els @mossos investiguen un tiroteig que hi ha hagut aquest vespre al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs entre els carrers Mart i Venus. Al vídeo se senten una desena de trets.Ha passat cap a les 20:45. Un home ha anat a l’Hospital del Mar amb una ferida al braç. pic.twitter.com/hF6Jk49sGr — Anna Punsí (@punsix) September 7, 2021

Els Mossos d’Esquadra investiguen unque hi ha hagut aquest vespre, als voltants de les 8, entre, segons informa la periodista Anna Punsí. En l’incident hi ha hagut una desena de trets.A hores d’ara, sembla que només hi haEs tracta d’un home que ha anat a l’Hospital del Mar amb una ferida al braç.No és la primera vegada que es produeixen baralles amb armes de foc al barri. L'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete (PSC), ha lamentat el succés i ha advertit que no és possible "tolerar aquesta violència" a la ciutat.Per això, ha urgit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i al secretari general d'Interior, Oriol Amorós, a reunir-se amb l'Ajuntament per tractar les "últimes situacions de violència" que s'han viscut a la Mina. "Com a ciutat no ho podem tolerar i els veïns i veïnes del barri de la Mina no són mereixedors d'aquesta situació", ha conclòs.

