Condemnat a cinc anys de presó un jove del Vietnam per saltar-se la quarantena

Altres notícies que et poden interessar

Un tribunal delha condemnat aun jove que es va saltar lai va contagiar devuit persones, una de les quals va morir per la malaltia., de 28 anys, va mentir en un formulari de salut per no haver-se de confinar. El tribunal l'acusa de "transmetre malalties infeccioses perilloses".A principis del mes de juliol, el jove va tornar a casa d'un viatge en moto. En arribar, les autoritats locals li van demanar que omplís unamb el seu historial recent de viatges, però el jove no va declarar-hi tota la veritat. A més, quan es viatja a una altra província diferent de la qual es resideix, qualsevol persona ha de complir, però el jove també va ometre aquesta norma.Després d'aquest serial d'incompliments, el jove va acabar contagiant gran part de la sevaaixí comque va visitar en el període de la suposada quarantena. Amb tot això, la justícia vietnamita ha considerat que mereixia complir cinc anys empresonat.El Vietnam ha estat un dels països que ha contingut la pandèmia amb més eficàcia, tot i que en els últims mesos hi ha hagut una, especialment per l'arribada de la. Això ha implicat que les autoritats públiques hagin pres mesures molt restrictives i amb la condemna a aquest jove volen enviar un missatge dea la ciutadania i advertir de lesd'incomplir les mesures.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor