Com serà el nou curs escolar? Parlem amb la secretària de Transformació Educativa

A pocs dies de, les circumstàncies de laplantegen moltes incerteses sobre com transcorrerà el. L'últim es va aconseguir superar, i amb èxit, malgrat les onades successives de contagis, però la vacuna està encara poc estesa entre l'alumnat i preocupa que el virus pugui irrompre en laara que s'han tornat a relaxar les mesures d'interacció social.En aquest sentit, elha optat per mantenir el gruix de les mesures, almenys per a l'arrencada, tot i que també n'ha aixecat algunes. Les més feixugues, la de la mascareta a les aules i els grups bombolla, es mantenen malgrat la pressió d'alguns col·lectius de famílies. Sí que s'ha relaxat el contacte entre grups als patis, deixant enrere la separació d'espais que es va fer el curs passat.Serà un curs més normal que l'anterior? Com està afectant la pandèmia ali alde l'alumnat? Està previst retirar lade les aules un cop s'arribi a un percentatge significatiu de l'alumnat vacunat? Quin percentatge de la comunitat educativa està immunitzada? Es planteja fer obligatòria laentre el professorat? Quins són els grans reptes educatius per aquest curs? Com es vol combatre la? Com avança laa les escoles de Catalunya? I la, quan arribarà?Tot plegat tindrem la oportunitat de preguntar-li a la. Serà en una entrevista en directe,, en emissió conjunta pels canals d'Instagram de NacióDigital Criar.cat . Podreu fer arribar també les vostres preguntes, les recollirem i les traslladarem a l'entrevista. No us ho perdeu!

