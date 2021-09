Les sèries més esperades de la tornada de setembre

Les quatre protagonistes de la sèrie Foto: Netflix

Els dos protagonistes de «Lucifer» Foto: Netflix

Tercera temporada de «Sex Education» Foto: Netflix

Els principals personatges de «Jaguar» Foto: Netflix

Nova temporada, nova graella a les plataformes i novetats a dojo. El setembre arriba carregat de sèries als principals serveis d', ambal capdavant en el calendari i en la quantitat. En les pròximes setmanes tornen diverses produccions de renom -diverses, molt estimades pel públic- i es podran veure per primera vegada algunes de les sèries més esperades del que queda de 2021.Encara que Netflix lideri la cursa,amb novetats de pes; i Disney i Movistar arrenquen el setembre amb sèries que les situaren, un altre cop, a la primera línia:- 7 de setembre (Netflix)Quatre actrius de renom (Julie Delpy, Sarah Jones, Elisabeth Shue, Alexia Landeau) interpreten a quatre dones que profunditzen sobre diverses temàtiques de la vida, les seves feines i les seves relacions en els moments anteriors a la pandèmia.- 8 de setembre (Disney+)La nova producció d'AHS estarà relacionada amb la sèrie original però no tindrà cap lligam directe ni mantindrà una continuïtat amb les temporades passades. És a dir, és unque pretén crear una atmosfera similar a la de Black Mirror, en la creació de capítols independents i històries separades entre si.- 10 setembre (Netflix)Sisena i última temporada de la més famosa adaptació del personatge del Diable. Encara que la sèrie va patir una forta patinada al final de la quarta temporada, gràcies a Netflix ha tornat a recaptar adeptes per a una història que, ja molt mastegada, preveia un final després d'una cinquena temporada dividida en dues parts. Tom Ellis interpretarà per últim cop a Lucifer en les seves aventures policíaques al costat de la detectiva Chloe Decker.- 13 setembre (Movistar)Jeff Daniels torna a protagonitzar una nova sèrie que se situa al cor de la indústria dels Estats Units. Concretament, en una ciutat del cinturó obrer del sud-oest de Pennsilvània. Daniels interpreta el cap de policia, que es veurà obligat a decidir fins on està disposat a arribar en el seu dilema entre el deure i el cor quan el fill de la dona que estima és acusat d'assassinat.- 13 de setembre (HBO)Remake modern de la famosa minisèrie d'Ingmar Bergman de 1973, que també va gaudir de la seva pròpia adaptació en un format més breu, en pel·lícula, pel mateix director suec. Liv Ullman protagonitzava aquella obra sobre el matrimoni, una de les més ben valorades de la història del cinema. Ara, arriba a HBO la nova adaptació que protagonitzen Jessica Cashtain i Oscar Isaac, estrenada al Festival de Venècia.- 17 de setembre (Netflix)Una de les sèries més estimades dels últims anys per part dels consumidors de Netflix torna a mitjans de setembre amb la tercera temporada. Sex Education és una de les produccions més ben valorades per la crítica, pel públic en general i fins i tot pels educadors, inclosos els sexòlegs, per introduir debats amb contingut realista sobre sexe en els adolescents i joves.- 17 de setembre (Netflix)Una de les apostes més arriscades de la nova temporada de Netflix arriba des de Corea del Sud. La sèrie se situa en una distopia futurista a molt curt termini, on milers de persones amb problemes econòmics accepten participar en un estrany concurs de jocs infantils. El que no saben en un principi és que han entrat en una competició mortal, al més pur estil Battle Royale.- 17 de setembre (Apple)La sèrie estrella d'Apple torna a mitjans de setembre amb l'esperança de tornar a situar la plataforma a la primera línia de la lluita del sector, després de diverses produccions sense gaire repercussió. La segona temporada intenta recollir totes les peces que van explotar arran dels fets que van protagonitzar els personatges de Jennifer Aniston i Reese Whiterspoon.- 22 de setembre (Disney)Després de l'èxit absolut de, la multinacional de Walt Disney ha decidit apostar molts dels seus recursos en la creació de sèries sobre l'univers d'Star Wars. L'aposta de Visions és la més arriscada de tot el món audiovisual sobre la creació de George Lucas: és una sèrie d'animació que constarà de diversos episodis independents animats per múltiples estudis japonesos, és a dir anime.- 22 de setembre (Netflix)La producció espanyola més esperada del setembre, que abordarà la història d'un grup de caçadors de nazis en el règim franquista. Una jove espanyola -interpretada per Blanca Suárez- que va aconseguir sobreviure a camp d'extermini de Mauthausen, està després de la pista de Skorzeny, conegut com l'home més perillós d'Europa. Descobrirà que no està sola en la seva missió i s'unirà a un grup d'agents a la recerca de justícia.- 24 de setembre (Apple)L'estrena més sonada d'Apple de tot el 2021 que voldrà, de la mà de The Morning Show, tornar a la lluita pels continguts de qualitat a les plataformes. L'obra adaptarà la clàssica història d'Isaac Asimov amb tota mena de detalls i amb l'ambició de no quedar-se enrere en voler plasmar la magnànima obra de l'autor de ciència-ficció.- 30 de setembre (Movistar)Miniserie de 6 episodis que es centra en un jove i inexpert diplomàtic, convertit sense proposar-s'ho en el líder d'una missió que posarà a prova totes les seves conviccions: recuperar el tresor submarí robat per un aventurer famós. Aventures i thriller per tot arreu.

