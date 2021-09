El govern escocès situa un nou referèndum a finals de 2023

Elvol reprendre les negociacions amb elper celebrar un segon referèndum sobre la independència del país. L'objectiu és fer una proposta detallada per tal que els votants puguin prendre una decisió "totalment informada", segons paraules de la ministra principal escocesa,. Sturgeon s'ha dirigit als diputats aquest dimarts per exposar els seus plans per a l'any que ve, que inclouen la creació d'un sistema nacional de salut.El govern liderat pelpreveu tornar a engegar, així, els plans que va haver d'interrompre arran la crisi de la. En un discurs davant del, Sturgeon ha assegurat que la intenció de l'executiu és que el referèndum es faci quan la crisi derivada de la"hagi acabat", però, en tot cas, "abans de finals del 2023".Per la seva banda, el líder del, ha acusat Sturgeon de tenir prioritats "errònies" i de deixar-ne de banda altres de caràcter social com la lluita contra la drogoaddicció o un pla per recuperar el. També el primer ministre britànic,, s'ha mostrat contrari a la iniciativa i ha reiterat que no està disposat a acceptar-laSturgeon ja havia manifestat en altres ocasions la seva intenció de celebrar un nou referèndum a Escòcia. Especialment, després que s'imposés elen el referèndum del 2016. En aquesta consulta, a Escòcia va ser majoritària l'opció de romandre a la UE. Aquest, de fet, és el segon cop que Sturgeon es compromet amb undesprés que el 2019 digués davant del Parlament que se celebraria abans de la primavera de 2021. La pandèmia també ho va endarrerir tot.En el referèndum del 2014, el no a la independència es va imposar amb un. Paradoxalment, un dels principals arguments dels partidaris del no durant la campanya va ser la incertesa davant una eventual sortida d'una Escòcia independent de la UE. Set anys després, en canvi, l'opció de la secessió es planteja com a

