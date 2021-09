Dos nadons, intercanviats per errada el 2002 en una incubadora a Logroño

Dosvan serl'any 2002 a l'hospital San Millán de Logroño, segons ha desvelat Diario La Rioja i ha reconegut la conselleria de Salut de l'autonomia. Els fets van passar a la incubadora on estaven perquè havien nascut amb molt poc pes.En roda de premsa la consellera de Salut de la Rioja, Sara Alba, ha assegurat que s'ha fet una investigació que determina que "es va produir una errada humana" però. "No hem pogut saber qui i és evident que els sistemes amb què es comptava abans no eren informatitzats amb tant detall com ara".Una de les joves intercanviades demana més de tres milions d'euros a la Conselleria per danys morals. Va descobrir la situació quan la seva àvia, amb qui vivia, va interposar una demanda contra el pare per no fer-se'n càrrec. Unava determinar que no era filla ni de son pare ni de la mare.Arran de l'alerta de la jove, Salut va començar a investigar el cas i va arribar a la conclusió que només hi havia una altra nena amb característiques similars que va poder ser canviada.

