L'«estafa de la regleta»: si detectes això, canvia de caixer

Un mecanisme està popularitzant-se entre els lladres que intenten prendre diners dels caixers automàtics. És la coneguda com l', una tècnica que es fa servir sobretot de nit i que cal conèixer per evitar ser-ne víctima.El modus operandi dels amics del que és aliè consisteix a col·locar una ranura falsa per davant de la ranura oficial del. En alguns casos, els lladres col·loquen cola a la ranura falsa perquè els bitllets es quedin encallats.Quan això passa, sovint els usuaris del caixer pensen que no funciona i marxen i proven un altre caixer. En aquell moment elss'apropen al caixer manipulat per obtenir els diners.Si sospites que el caixer està manipulat un cop l'has fet servir, el més recomanable és fixar-te en el número d'identificació i trucar el banc per explicar-li el que ha passat. En qualsevol cas, cal intentar traure diners sobretot en caixers que tinguinper detectar de seguida aquesta mena d'artefactes.

