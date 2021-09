Junts torna a collar la Moncloa: «Si és una taula de negociació ha de venir Pedro Sánchez»

Junts aborda el nou curs des de Brussel·les

La portaveu deal Parlament,, ha tornat a collar la Moncloa perquè concreti la presència o no dea la, que s'ha de reunir la setmana que ve. "Si és una taula de negociació ha de venir Pedro Sánchez", ha deixat clar en una roda de premsa des de, on el partit aborda aquests dies el nou curs polític. Sales ha criticat que el president espanyol no confirmi la seva assistència a la trobada i ha lamentat els "rumors" que apunten a un nou ajornament, que el Govern no contempla."Mentre no tinguem data i ordre del dia no triarem els membres de la taula de diàleg", ha dit. Per part d'ERC hi seran el president Pere Aragonès, Laura Vilagrà i Roger Torrent, mentre que per Junts sonen noms com Jordi Puigneró, Victòria Alsina o Gemma Geis, tal com va avançar ahir. En tot cas, la manca de concreció del govern espanyol és, per a Sales, "un menyspreu constant al Govern i a les institucions catalanes". El Govern, com ha remarcat aquest dimarts la portaveu Patrícia Plaja, no es planteja que no hi sigui Sánchez ni tampoc un ajornament de la reunió.La taula s'ha de reactivar a finals de la setmana que ve i encara no s'ha tancat l'ordre del dia ni tampoc qui seran els representants de la. La part catalana té clar que ha de servir per parlari de com resoldre el conflicte polític.Sales també ha parlat de la Diada. Des de Junts han fet una crida a participar dels actes de l'11 de setembre i també a la manifestació de l'ANC. La Diada, per a la formació, és una "fita important" i confia que enguany sigui com sempre "un punt de trobada de l'independentisme". "La Diada serà una manera de reivindicar l', que va ser un referèndum i ens vam autodeterminar. Amb aquest esperit de victòria afrontem l'11 de setembre", ha afirmat.Preguntada sobre si Junts avalaria contactes amb "règims totalitaris que vulneren drets de minories com el col·lectiu LGTBI" -Rússia-, Sales ha deixat clar que la formació "no aprova els informes de la Guàrdia Civil" que només volen "embrutar" Puigdemont". "Nosaltres estarem al seu costat en les accions que cregui convenients", ha dit la portaveu.Els diputats de Junts celebraran aquests propers dies unes jornades de treballar per definir lesdel nou curs polítics i com afrontar els grans projectes de país, la recuperació post-pandèmia i el procés independentista. "Som els de la solvència i la independència", ha dit Sales, que ha recordat que hi ha una majoria del 52% al Parlament que dona suport a la independència. "Volem continuar avançant en l'objectiu de la independència", ha deixat clar la portaveu. Les jornades serviran també per abordar el debat de política general de finals de setembre Junts parlarà aquests dies d'infraestructures i acció climàtica; d'ocupació i drets socials; empresa i treball; i sobre cultura, llengua i mitjans de comunicació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor