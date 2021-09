Fins a 270.000 persones desallotjades de l'espai públic a Barcelona durant l'estiu

El regidor de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament,i l'intendent major de la Guàrdia Urbana,, han presentat aquest dimarts en roda de premsa les xifres relacionades amb el dispositiu policial a Barcelona durant els mesos d'estiu, que comprèn el període entre el juny i l'agost. En total, s'han desallotjat fins aper incompliment de les mesures sanitàries o de l'ordenança de civisme.En relació amb aquestes xifres, Batlle ha mostrat "preocupació" però ha recordat que no és exclusiu de la ciutat de Barcelona: "Són imatges que s'han repetit en diferents punts del país", ha dit. El regidor ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona ha desplegat un "amplíssim dispositiu" de serveis públics, que inclou la, serveis d'inspecció i de neteja, amb l'objectiu de prevenir l'incivisme i la seguretat en tres eixos principals: places i espais públics, platges i festes majors.Batlle ha volgut agrair "la vocació i l'esperit de servei" a lesdels barris de Barcelona, i les ha allunyat de la responsabilitat en els incidents que s'han produït en alguns punts, com. "Hi ha hagut episodis que no podem tolerar, apostem per una nit cívica i segura", ha indicat Batlle. En aquest sentit, ha felicitat els agents policials per la seva "professionalitat", ja que "no s'han detectat enfrontaments importants entre ciutadans i policia, com sí que ha passat en altres municipis".De fet, una de les majors preocupacions de la Guàrdia Urbana, segons Pedro Velázquez, era l'augment de visitants i de la mobilitat a la ciutat. Les conseqüències de tot plegat es veuen reflectides amb l'increment de laen unTambé en l'augment de l', que es manté lluny de les xifres del 2019. L'intendent ha volgut contextualitzar que els incidents a les festes de Sants han estat un fenomen "aïllat" i en general fa una valoració "molt positiva" de l'estiu.El dispositiu policial de la Guàrdia Urbana, i sovint amb el suport dels Mossos d'Esquadra, s'ha saldat ambper l'incompliment de l'ordenança de civisme, la majoria per consum d'alcohol. Per altra banda, s'han reportatper l'incompliment de les mesures sanitàries. Només aquest cap de setmana, la Guàrdia Urbana ha imposat 396 actes.A mitjà termini, Batlle ha anunciat que el consistori treballarà la seguretat de la ciutat a través de dos eixos. Per una banda, presentarà una mesura de govern que faci un "abordatge integral del fenomen de les activitats nocturnes des de tots els àmbits implicats" i enviarà una proposta a laper crear un grup de treball "transversal a nivell de país" amb els mateixos objectius.De cara la, Velázquez ha anunciat un augment de control en l'accés als recintes amb la possibilitat de limitar un perímetre i les entrades. Els protocols s'aplicaran segons "les dimensions dels espais" i el nombre de persones que hi assisteixin.

