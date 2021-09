Extingit l'incendi forestal a l'espai natural de la Ricarda

Elshan apagat aquest dimarts a la tarda un incendi que s'ha produït dins l'espai natural de, al Prat de Llobregat. Segons ha informat el cos de Bombers, l'avís s'ha rebut a les 14.24 hores i finalment el foc ha crematde matolls. Prop de les cinc de la tarda, els serveis d'emergència han donat l'incendi per extingit.Fins al lloc dels fets, que concretament és lai molt a prop de l'aeroport del Prat, s'hi han desplaçat quatre dotacions de bombers. De fet, segons ha explicat la mateixa policia del Prat, la zona afectada és propietat d'. Precisament l'espai natural de la Ricarda està en debat en les últimes setmanes davant la proposta d'Ara, s'investiguen les causes del foc. "No es descarta cap hipòtesi", asseguren des del cos policial del Prat. Segons detallen fonts municipals, l'incendi ha estat a tocar del paratge de La Ricarda, en una. L'operador aeroportuari apunta que ha estat un incendi petit i que en cap cas hi ha hagut afectació al trànsit aeri ni a l'operativa normal de l'aeroport.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor