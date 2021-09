El «Joc de Cartes» torna amb una nova categoria

En la presentació de la nova temporada de tardor i hivern . El concurs entre restaurants catalans ambcom a presentador és un dels productes estrella de la televisió pública per les seves grans audiències i l'impacte que genera a les xarxes socials.La principal novetat del concurs aquesta temporada serà la incorporació d'una. "Això ens dona una mica més de joc i alegria", ha explicat Ribas, que ha promès que hi hauràA l'estiu també hi ha hagut Joc de Cartes. Això sí, durant els mesos de calor el format canvia lleugerament, amb tres parelles i no quatre concursants en solitari, com passa durant la resta de l'any. Durant l'estiu,sempre al voltant del 20%.

