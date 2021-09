La «tonteria» del referèndum

No perdre el temps

Per Ferpinya el 8 de setembre de 2021

La capacitat de convèncer els votants del que direm per simplificar un espai d’esquerra vindrà de les polítiques concretes que es duen a terme, i del ressaltat dels abusos de l’Estat espanyol en l’àmbit social i en el dels drets de les persones (sens dubte, hi ha molt per treballar el més a prop possible del terreny, dels llocs de treball, de la vida quotidiana) ... Cercar de convèncer les elits i els aparells de partit és inútil, sobretot quan els Comuns / Podemos, o això que en resta, en institucionalitzar-se, de fet, són "menjats" pel PSOE ... Fins i tot és contraproduent des del punt de vista independentista quan veiem la situació actual: no és (o ja no) aquest espai polític el que cada vegada és més a prop d' ERC però el canvi invers que s’està produint (allunyament conceptual d’ERC d’un clar independentisme per tornar a posicions més sobiranistes" suaus" o fins i tot catalanistes en el sentit clàssic) ...