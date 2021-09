Així serà el «mode desaparèixer» de WhatsApp

Nous canvis a. El servei de missatgeria prepara una actualització que inclourà la possibilitat d'activar el mode desaparèixer dels missatges per defecte. Si s'activa aquesta opció, tots els nous xats que arribin o s'escriguin a l'aplicació s'esborraran al cap de set dies, segons WaBetaInfo.La plataformadurant els següents minuts a l'enviament. Ara, amb aquesta nova funcionalitat no serà necessari, ja que desapareixeran de forma automàtica tant del telèfon del destinatari com del terminal del mateix usuari.El mode desaparèixer ja apareix a alguns usuaris que tenen laper testar les novetats abans que s'incloguin en una actualització. No esborrarà, però, cap dels missatges rebuts i enviats abans d'activar aquesta opció.

