La nova llei de Convivència Universitària castigarà els plagis i les quintades amb expulsions

Una nova llei que regula les universitats

La nova llei reformula el marc de convivència universitària ii les mateixes universitats, segons el govern espanyol. La norma vol posar al centre de la convivència la mediació, com via principal de resolució de conflictes.Els marcs comuns de la llei són clars: les universitats públiques i privades hauran d'aprovar unes normes de convivència que garanteixin el respecte a la diversitat i la tolerància, la igualtat i la inclusió dels col·lectius vulnerables; la llibertat d'expressió, el dret de reunió i associació, la llibertat d'ensenyament i la llibertat de càtedra; l'eliminació de tota forma de violència, discriminació o assetjament;la utilització i conservació dels béns i recursos de la universitat d'acord amb la seva funció de servei públic o el respecte dels espais comuns.La regulació també, discriminació, o assetjament, que seran d'aplicació a l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis. El passat 31 d'agost, el ministre Manuel Castells ja va informar d'una nova legislació universitària que forma part de la reforma integral del sistema que vol realitzar la Moncloa en els pròxims anys i de manera "gradual". La reforma del sistema universitari gira entorn quatre objectius principals, segons Castells, vol promoure l’accés a l’educació superior, adequar l’ordenació dels ensenyaments universitaris, garantir la bona governança de les institucions universitàries i fomentar la investigació, transparència i la mobilitat del personal docent i investigador.incorpora canvis en el procés de selecció dels òrgans de governança de les universitats. En l'elecció del rector, la norma estableix dos procediments. El primer, que ja el contemplava la LOU, consisteix en l'elecció directa per sufragi universal ponderat per tots els membres de la comunitat universitària. El segon, estableix l'elecció mitjançant un òrgan específic.