El Kremlin rebutja qualsevol vincle amb Puigdemont: «No és més que una mentida»

Elha negat aquest dimarts els suposats contactes entre els serveis d'Intel·ligència russos i l'entorn de l'expresident de la Generalitat. El govern rus també ha assenyalat que qualsevol implicació de Moscou amb l'independentisme "no és més que una mentida"."No tenim constància d'aquests contactes, no sabem fins a quin punt són fidedignes aquestes publicacions", ha afirmat el portaveu del Kremlin,en unes declaracions als mitjans de comunicació. Peskov També ha volgut negar "categòricament" una possible implicació de Moscou "en els successos de Catalunya".L'oficina del president de Rússia,, ha sortit així al pas de les informacions del The New Tork Times. La investigació del diari, que signen els periodistes, es basa en el sumari de l'operació Volhov -el secret del qual s'ha aixecat aquesta mateixa setmana-, en un "informe d'intel·ligència europeu" que el diari afirma haver treballat i contrastat, i en entrevistes a funcionaris de seguretat a Espanya i a l'estranger.L'extensa informació del rotatiu nord-americà sosté que tant el director de l'oficina de l'expresident, l'historiadorcom el seu advocat,, haurien mantingut contactes sovintejats amb persones properes a la intel·ligència i al món dels negocis d'aquell país. L'objectiu seriai també vies de finançament per al moviment independentista o un futur estat català.

