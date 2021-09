El Govern elimina les restriccions que afecten drets fonamentals

Altres notícies que et poden interessar

Serà aquest divendres, quan expiri l'última pròrroga demanada pel Govern. Així ho ha confirmat la portaveu de l'executiu,. En concret, aquest divendres deixaran d'estar en vigor aquelles mesures que limiten les reunions a un màxim de deu persones i també els límits d'aforament en actes de culte. El Procicat definirà aquest dimartsque mantindrà bona part de la resta de restriccions, però decauran les que afecten els drets fonamentals i que, per tant, necessitaven l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).Plaja ha tornat a fer una crida a la vacunació de la població i ha insistit que hi ha dosis disponibles per a aquelles persones que encara no han rebut la pauta completa. També ha descartat que, ara com ara, hi hagi sobre la taula la idea del passaport Covid., ha deixat clar la portaveu, paraules que entren en contradicció amb les afirmacions de la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas a Catalunya Ràdio Pel que fa incentius per vacunar-se, Plaja ha exposat que "s'han de buscar fórmules" perquè la gent que no s'està vacunant ho faci., ha advertit. Ara com ara, no hi ha res tancat i s'està valorant quina és la millor manera per fer-ho.Pel que fa a l'oci nocturn, Plaja"La situació de la pandèmia no ho permet", ha reconegut. De tota manera, ha manifestat la comprensió del Govern per la situació que viu el sector, molt castigat per la pandèmia.

