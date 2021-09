El Govern no preveu reprendre la taula de diàleg sense Sánchez

Falten pocs dies per la taula de diàleg i encara falten molts detalls per concretar, com ara la presidència de Pedro Sánchez per encapçalar la representació espanyola. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha insistit que la part catalana no contempla l'absència del president espanyol i ha insistit que el Govern no té cap "input" que indiqui el contrari. Plaja no ha detallat quins seran els noms de la part catalana, que seran membres del Govern. NacióDigital va avançar ahir alguns dels noms, com ara Laura Vilagrà o Roger Torrent, que acompanyaran Pere Aragonès. Sigui com sigui, el Govern no contempla que que Sánchez no hi sigui i per això descarta ajornar la reunió, que es farà la setmana que ve a l'espera de concretar el dia i el lloc. Plaja ha volgut remarcar que, per la part de diàleg, la taula és "una taula de negociació" i que vol ser un "recomençament" de la negociació amb l'Estat. "És el reinici, el punt de partida d'una negociació amb l'Estat. Hi ha un Govern nou, amb actors nous i ha passat molt temps des d'aquella reunió", ha dit. Els acords que es van assolir aleshores, "poden coincidir o no", però s'haurà de valorar.Ara com ara no hi ha concretat l'ordre del dia. Plaja ho ha justificat afirmant que "no és una reunió més" sinó la "negociació més important que ha afrontat el Govern en la història democràtica". Fins que els punts a tractar no estiguin tancats, l'executiu no els farà pública, malgrat que en els últims dies ja hi ha hagut converses. En aquesta trobada, ha detallat Plaja, s'haurà de definir una proposta de metodologia de negociació.La taula de diàleg es tornarà a reunir a finals de la setmana que ve, amb tota probabilitat, al Palau de la Generalitat, perquè el Govern vol dotar de la "màxima institucionalitat" la segona sessió de la mesa de la negociació amb l'Estat. La primera es va celebrar a la Moncloa el 26 de febrer del 2020, just abans de la irrupció de la pandèmia. I en el treball de preparació de la cita entre executius, el català ja té perfilada bona part de la composició de la seva delegació, que serà paritària i estarà encapçalada pel president Aragonès.

