Es pot aconseguir la vida eterna? Jeff Bezos s'uneix a multimilionaris per buscar-la

Aconseguir allargarAquest és el nou somni del fundadorSegons ha informat el portal especialitzat, l'exCEO de la multinacional ha unit forces amb diversos multimilionaris, entre ells el rus-israelià, per finançar empreses que treballin amb aquestes hipòtesis.La primera empresa a la qual han destinat una bona quantitat de capital és Altos Labos, una tecnològica que-més tota la inversió que ingressarà gràcies a Bezos, Milner i companyia- per a treballar en la reversió de l'envelliment. Aquestafunciona amb una tecnologia molt específica, creada pel premi Nobel de Medicinala intenció és reprogramar les cèl·lules, en afegir proteïnes especials a una cèl·lula per indicar-li que torni a un estat similar al d'una cèl·lula mare.Una figura molt coneguda de la biotecnologia participarà en aquest projecte multimilionari: el, que ja va fer servir aquesta ciència el 2016 en aplicar-la en ratolins vius.amb conclusions molt positives sobre la reversió de l'edat de manera visible i perdurable. Ara per ara segueixen en cerca de més inversions de capital risc, però l'entrada d'un gegant de les finances com Bezos donarà moltes ales a aquesta tecnologia.

