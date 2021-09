Aragonès i la majoria de consellers assistiran a la manifestació de la Diada

Una manifestació per "recuperar els carrers"

El Govern ha detallat els actes de la Diada, que tindrà com a element central la figura de Pau Casals. L'executiu ha detallat el cartell institucional de la Generalitat, dedicat a Pau Casals amb motiu del 50è aniversari del seu discurs a l'ONU. "La diada d'enguany serà una jornada d'autoafirmació, d'una Catalunya plural i diversa. Són temps de treballar conjuntament per un país on tot sigui possible", ha dit la portaveu.Els actes arrencaran dijous al Vendrell, municipi natal de Casals, amb el lliurament de les medalles d'or de la Generalitat a un quart de nou del vespre. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, serà l'encarregat de lliurar les distincions, que seran per Arcadi Oliveras a títol pòstum i per Josefina Castellví. Divendres a la tarda es lliurarà la medalla d'honor del Parlament, que serà per a les "víctimes de la repressió".Divendres a la nit, serà el moment del discurs institucional d'Aragonès amb motiu de la Diada, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. El dissabte 11, hi haurà l'ofrena floral al monument de Rafael Casanovas i a la tarda "diversos membres del Govern" assistiran a la manifestació de l'ANC. Plaja ha detallat que Aragonès hi serà, i també "la majoria dels consellers".L'acte institucional de l'11 de setembre es farà a les quatre columnes de Puig i Cadafalch i tindrà com a eix vertebrador els drets humans i la pau. També s'obriran edificis públics de la Generalitat a la ciutadania i bona part dels museus seran gratuïts.L'objectiu de la manifestació del dia 11 és, segons ha detallat l'ANC, "recuperar els carrers" per tal que la societat civil torni a "prendre les regnes del procés independentista" a partir de la mobilització ciutadana i l'organització popular. Així, després de suspendre el Govern de Quim Torra aviat farà un any, es vol que la manifestació sigui el punt de partida d'una nova etapa en què la gent torni a "empènyer" polítics i institucions per continuar lluitant per la independència. De la mateixa manera, es vol reivindicar el "mandat de l'1-O", que des de l'entitat consideren un "mandat clar i vigent" per fer la independència.L'ANC també farà una defensa de la via unilateral, que s'ha d'anar preparant per exercir-la "quan fracassi la via del diàleg" o "hi hagi una sentència ferma internacional", com la que es preveu que arribi des d'Estrasburg. Per l'entitat, per aconseguir la independència cal que els tres fronts -popular, institucional i internacional- treballin de manera coordinada. Des de l'ANC es va elaborar fa uns mesos un decàleg per tal d'avançar cap a la independència i el programa electoral que més s'hi ajusta és el de Junts. Alguns sectors de l'independentisme lamenten que l'entitat hagi abandonat la transversalitat d'altres etapes i s'hagi alineat massa amb les tesis del partit de Carles Puigdemont.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor