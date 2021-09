Amazon obrirà el centre logístic del Far d'Empordà el 2022

obrirà el centre logístic que està construint al(Alt Empordà) el 2022, segons ha confirmat l'empresa en un comunicat. Es tracta d'una nau situada en un terreny de 85.000 metres quadrats al polígon industrial Logis Empordà que aquest mateix mes de juny es va començar a construir.La previsió és que la instal·lació de l'empresa logística impliqui la creació de 200 llocs de treball. El centre logístic gironí se sumarà als del Prat de Llobregat, Martorelles i Castellbisbal. A més, Amazon també té un centre de distribució a Barberà del Vallès i set estacions logístiques, ubicades a Rubí, Montcada i Reixac, Mollet del Vallès, Parets, Tarragona i dos a Barcelona. També hi ha un centre urbà a Barcelona.L'alcalde del municipi,, ha afirmat en un comunicat de la multinacional americana que l'arribada d'Amazon és "una molt bona notícia" pel poble i també per la comarca de l'Alt Empordà i la demarcació de Girona. Creu que l'empresa de comerç electrònic servirà per posicionar la comarca com un "important node logístic" que a més, vindrà acompanyat de la creació de "centenars de llocs de treball" de forma directa i indirecta.La previsió és que aquest centre logístic generi uns. De moment, aquest curs ja s'oferirà un cicle formatiu de grau superior a l'institut Cendrassos de Figueres de Transports i Logística. L'objectiu és que els alumnes estiguin millor preparats per optar a un lloc de treball en aquest magatzem.

