8TV punxa en el seu retorn

hmm

Per Tomppa el 7 de setembre de 2021 a les 12:20 0 0

En el seus pitjors moments, es més interessant que el TV3, debats són més dures pero no gaire, i al costat català, com a mínim hi ha gent que sap respondra als feixistes espanyols, no com a TV3 a on creant la propaganda que els catalans són capallans. Ni TV3 ni 8TV són canals catalans en català, es per crear encara pero entre el TV3 i 8TV, no hi ha color, TV3 sembla antiquat en tot menys el pressupost ... pero entenc que els catalans estant acostumats a veure els catalans sense ànima i pot molestar que a tele hi ha catalans que no tenen por de confrontar-se amb els espanyols.