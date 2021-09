Un conjunt de marxes confluiran a Barcelona el 19 de setembre contra l'ampliació del Prat

📢 EL #19S OMPLIM ELS CARRERS! Ens trobem a les 12 hores al c/ Tarragona (entre pl. Espanya i pl. Països Catalans👉🏾 Diem AMPLIACIONS AEROPORTS? NO, GRÀCIES! En lluita pel clima, la salut i la vida #MenysAvionsMésVida 🔥🌍 pic.twitter.com/lWrsy64NiE — zeroport (@zeroportbcn) August 30, 2021

Diferents marxes d'arreu del país confluiran el pròximal carrer Tarragona de. La plataforma Zero Port i la Xarxa per la Justícia Climàtica han convocat una protesta "massiva" contra l'sota el lema "en lluita pel clima, la salut i la vida". La protesta exigirà l'aturada definitiva del creixement de les instal·lacions aeroportuàries de Catalunya i agruparàd'arreu del país., membre de, ha demanat "la màxima mobilització de tots els sectors de la societat, inclosos els partits" per denunciar "aquests governs que, d'esquena a la ciutadania, tornen a presentar un projecte especulatiu en funció d'interessos de grans capitals". La mobilització serà en un format estàtic i tindrà com a punt central un escenari a l'Avinguda Tarragona, des d'on es faran diversos parlaments i actuacions musicals. El conjunt de la manifestació es dividirà enreivindicatius: justícia climàtica i ambiental, vides dignes i defensa del territori.També hi haurà columnes que sortiran a primera hora del matí des de diferents punts del país, on participaran la pagesia i organitzacions ecologistes. Es preveuen marxes des del. També hi haurà organitzacions en representació de les. Simultàniament, hi haurà mobilitzacions aLa plataforma ha presentat un manifest amb lesdel pròxim 19 de setembre: l'aturada definitiva del creixement del port i l'aeroport, la posada en marxa d'un pla de redimensionament d'AENA, l'execució de les compensacions pendents per les anteriors ampliacions del Prat i del port, l'impuls de polítiques de sobirania alimentària i inversions al parc agrari del Baix Llobregat, així com la promoció de polítiques per transformar l'actual model econòmic "injust i especulatiu".Des de l'organització insisteixen que el debat dels impactes de l'ampliació va més enllà de. Posen sobre la taula temes com la, les conseqüències sobre el, l'agreujament deli l'. Els detalls de les reivindicacions i el funcionament de la mobilització es poden consultar en laque la plataforma ha posat a disposició de la ciutadania.

