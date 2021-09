La Moncloa al PP sobre el CGPJ: "Prou excuses"

Elha vinculat el descens de la tensió en el clima polític entre Catalunya i l'Estat amb la reducció delsHo ha dit la ministra de Política Territorial i portaveu,, després del consell de ministres celebrat aquest dimarts. Referint-se a la taula de diàleg, Rodríguez ha afirmat que mentre ha anat baixant la tensió política, els delictes d'odi a Barcelona han baixat un 62% mentre que a Espanya ho han fet en un 27%. La ministra ha destacatque està fent l'executiu de Pedro Sánchez.Isabel Rodríguez ha insistit en l'aposta ferma del govern espanyol pel "i per recomposar ponts, i reduir distància afectiva entre catalans i catalanes". Pel que fa al contingut de la reunió, la portaveu ha explicat que encara s'hi està treballant. A la pregunta de si hi assistiria el president espanyol,z, com exigeix la Generalitat, no ha volgut concretar i ha dit que "s'estan ultimant els noms dels components". Avui mateix, el Govern català ha deixat clar que no preveu la represa de la taula si no hi és Sánchez Pel que fa al contingut de la reunió, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi portarà l'autodeterminació amb una proposta de referèndum acordat i l'amnistia com a via de superació de ladel procés. Abans de la trobada de la taula, el Govern vol engegar l'Si no hi ha canvis de darrera hora, la taula de diàleg es reunirà a finals de la setmana que ve. Serà la segona sessió després de la celebrada a la Moncloa el 26 de febrer del 2020. El Govern ja té definida la seva delegació, liderada pel president Pere Aragonès. Com va informar NacióDigital , formaran part de la delegació catalana la consellera de la Presidència,i el titular d'Empresa i Treball,, en representació d'ERC. Per Junts, encara s'han de concretar els integrants, però el partit s'ha fet fort en la idea que volen conèixer abans si hi serà Pedro Sánchez.Dilluns, la Moncloa, per boca de la portaveu Isabel Rodríguez, va condicionar lade Sánchez al contingut de l'. Per la seva banda,va advertir que l'executiu espanyol ha de fer honor als compromisos adquirits i va recordar que s'acostas.La portaveu ha carregat fort contra el PP per la renovació deli ha assegurat que "ja n'hi ha prou d'excuses" en relació al rebuig del PP a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). D'aquesta manera, l'executiu respon a les declaracions fetes aquest dimarts pel líder del PP,, en què ha proposat a la Moncloa la renovació immediata del CGPJ però amb el compromís de modificar després la llei que el regula perquè en el futur siguin els jutges els qui elegeixin els seus integrants. "L'actual bloqueig és insostenible -ha afirmat i no hi ha excuses per complir amb el mandat constitucional. Són mil dies de bloqueig,".

