Casado condiciona ara el desbloqueig del CGPJ a una reforma perquè els jutges en triïn els membres

El president del PP,, ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una reunió "immediata" perquè siguin les associacions judicials –majoritàriament conservadores- qui elegeixin els nous vocals del(CGPJ), un canvi legal que a parer seu es podria concloure en un mes i mig, segons ha assegurat al Fòrum Europa.El líder popular condiciona així el desbloqueig de l'òrgan, integrat per jutges i altres juristes triats a proposta dels partits polítics, a una. Aquesta reforma no pot ser retroactiva, ha admès, però en la seva opinió resoldrà "aquest problema per sempre" si s'aprova abans que es renovi la composició de l'òrgan, que manté unahereva dels nomenaments de l'últim govern del PP.Casado argumenta que la Unió Europea li ha donat raó exigint que els jutges triïn els vocals de la carrera judicial i reclama que la reforma del sistema d'elecció sigui prèvia al nomenament de nous membres del Consell perquè no es refia del govern de Sánchez, ja que "en tres ocasions ha incomplert la seva paraula".El president del Poder Judicial i del Tribunal Suprem,, va instar aquest dilluns el PP i el PSOE a renovar l'òrgan i resoldre així una situació "insostenible" . Quan fa més de mil dies que l'organisme està en funcions, el líder dels populars ha negat que el seu partit estigui bloquejant la renovació de l'òrgan de govern dels jutges, perquè assegura que ha fet "tot el possible" per arribar a un acord. "L'únic responsable" de la manca d'acord, ha dit, és l'executiu de coalició.D'altra banda, pel que fa a Catalunya, Casado ha recordat que aquest dimarts fa quatre anys de l'aprovació de lesque van donar "carta de naturalesa" al fet que "uns pocs privessin a la resta dels seus drets". Ha reivindicat l'aplicació del 155 i ha contraposat aquesta actuació amb el "pacte" de Sánchez "amb els que van desafiar l'ordre constitucional".Segons Casado, la "crisi territorial" s'està "contaminant en l’àmbit lingüístic i funcionarial" al País Valencià, les Balears i Navarra, i "és una cosa que preocupa". Per això ha insistit a canviar la llei per tipificar la rebel·lió impròpia i el referèndum il·legal, laa condemnats per rebel·lió i sedició, o l'adopció de mesures per acabar amb "l'adoctrinament educatiu" o "la segregació lingüística o l'acció exterior al servei del nacionalisme".

