Salut estudia oferir descomptes en espectacles a les persones que es vacunin

Golossines

Per Zurdo el 7 de setembre de 2021 a les 11:04 0 0

Què trist que per fer que la gent es vacuni, han d'oferir golossines, ja que l'efectivitat de la vacuna no convenç ningú. Trist i sospitòs, perqué sabent que la vacuna no inmunitza ni evita contagiar-se i contagiar, segueixen insistint en que ho facis sí o sí, amb un nerviosisme evident en veure que no es compleixen les espectatives dels governs. Volen que tothom s'inoculi una substància experimental com sigui, ara amb regalets i privilegis, més tard amb amenaçes i càstigs, sense explicar per què tenen tan d'interès en que traguem sense piular. Els governs compren vacunes, fan els seus plans i després obliguen a la població a complir-los, i recorren a tot per aconseguir-ho. Canàries vol deixar sense feina als no vacunats... què serà el següent? Camps de concentració pels que es neguen a ficar-se al cos un producte, avui dia, inútil? Tindran que portar una marca cossida a la roba? Els faran fora de les ciutats i pobles? Massa histeria és el que hi ha i poc clares les intencions del governs, que no admeten disidències.