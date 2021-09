VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.739.118 ( +8.749 ) 82,3% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.457.418 (+28.773) 79,3% (+0,2) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 229.434 (-40.889) Actualització: 07/09/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.382.732 (+31) REBUIG A LA VACUNA 82.239 (+383) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.328.452 Dosis Moderna/Lonza: 1.236.976 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.628.443 Dosis Janssen: 341.034 Actualització: 06/09/2021

CONTAGIS 969.267 (+779) INGRESSATS 938 (-21) UCI 316 (-5) DEFUNCIONS 23.611 (+50) Rt 0,75 (=) REBROT EPG 104 (-7) VACUNACIÓ DOSI 1 5.739.118 (+8.749) DOSI 2 4.830.039 (+25.503) Actualització: 07/09/2021

El 17,7% dels catalans majors de 16 anys encara no han rebutcontra la Covid a sis dies del curs escolar. Un altre 20,7% de la població té pendent completar la pauta l'endemà que se subministressin 37.522 dosis a Catalunya i quan el Govern ja planeja fórmules com descomptes en espectacles per incentivar la vacunació , segons ha avançat, secretària de Salut Pública, a Catalunya Ràdio.Entre elsla xifra de població sense vacunar ambés del, mentre que el 23% no ha completat encara la pauta vacunal. En les últimes 24 hores 8.749 persones han rebut la primera dosi de la vacuna iAquest dilluns Salut ha notificat una disminució de 21 ingressats a causa del coronavirus. Encara hi ha 938 hospitalitzats. La resta d'mentre els crítics es mantenen estables. En les últimes 24 horesi el total de pacients ingressats a les UCI és de 316.Elsvan a la. Durant les últimes 24 hores s'han declarat 779 casos nous, que augmenten el total des de l'inici de la pandèmia fins a 969.267. Pel que fa a les, se'n notifiquen 50 més. 23.611 persones han mort a Catalunya pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia.L'es manté ai eltambé segueixavui 7 punts, fins als 111. El 3,7% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. Laa 14 dies passa de 155,90 a 146,05, mentre que a set dies passa de 60,81 a 56,75.

