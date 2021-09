Investiguen una brutal agressió homòfoba amb un ganivet a Madrid per part de 8 encaputxats

En nuestra sociedad no tiene cabida el odio. Mi rotunda condena a este ataque homófobo. No vamos a permitirlo. Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el que todos/as vivamos libres y seguros.



Mi cariño al joven agredido. https://t.co/YDjWENyeVa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 6, 2021

La víctima va ser assaltada al portal de l'edifici de casa seva, segons han explicat diversos mitjans a través de les informacions policials.Els assaltants també van tallar-li el llavi. El jove va denunciar els fets ahir dilluns, en una comissaria de policia. Segons expliquen els mitjans madrilenys, la policia investiga els fets com a delicte d'odi.Les reaccions a una nova agressió homòfoba han estat molt contundents per part de. La més esperada, però, ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui ha comunicat la seva "profunda condemna a aquest atac homòfob". "Seguirem treballant per un país obert i divers, on ningú tingui por de ser qui és", ha sentenciat.El diputat Eduardo Fernández Rubiño ha reconegut que hi ha "un problema greu d'auge de delictes d'odi en nombre i en gravetat". "Totes les institucions han d'actuar en el marc de les seves competències. Ajuntaments, Comunitats i el govern central poden fer molt i no poden seguir impassibles.i dialogar amb els col·lectius", ha demanat.

