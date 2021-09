Piqué revela a «La Sotana» la tensió que va patir amb Pep Guardiola

Crítiques a Bartomeu

El central i capità del Barça,va participar ahir en el primer episodi de la nova temporada de. El català, de 34 anys, va abordar diversos temes d'actualitat i tota la seva etapa al club, inclosa la que va compartir ambcom entrenador. En aquest període, Piqué ha revelat que va arribar "a un punt de tensió important", tot i que ara la seva relació amb ell és "perfecta".Piqué ha explicat quins van ser els detonants d'aquella acumulació de tensió. "Vam arribar a un punt de tensió amb ell important, i del vestuari en general.Pep volia un absolut control de tot el que passava. Jo començo a sortir amb Shakira i la relació amb ell canvia; ara la relació és perfecta. Tenia molta pressió. Sentia que en els entrenaments ho havia de fer tot perfecte.va ser aquella temporada", ha reconegut.A més, el defensa català es va sincerar respecte als seus primers anys en el club culer. "Si en l'any de debut, que, em diuen que als 34 anys seguiria jugant al Barça, no hi hauria donat un duro", ha confessat. "Si la gent sabés un cinc per cent de què vaig fer en aquest primer any, m'haurien dit de tot", ha fet broma.Tampoc es va tallar a l'hora de parlar de l'expresident. "No estic capacitat per dir si és el pitjor president de Barça. Dels que jo he viscut, ha de ser-ho", va assenyalar entre rialles. "Tots tenim la nostra part de culpa, però és cert que el club no ha anat cap a on volem tots els culers. Ara estic esperançat i il·lusionat. Els propers 5 o 10 anys seran molt bons per al Barça", va continuar.El capità també va voler sortir en defensa del francèsi va afirmar que la seva actitud està sent "impecable". "No s'ha perdut mai un entrenament. La majoria de gent treballa a la mateixa empresa des de fa 30 anys i no fa res.", ha conclòs".

