Les delegacions del Govern a l'exterior difondran la Diada arreu del món

han preparat una quinzena d'activitats per portar laarreu del món, segons ha informat l'executiu català. La celebració d'aquest any, marcada encara per la pandèmia de Covid-19, combina actes presencials amb aforament reduït amb d'altres de telemàtics o en format híbrid.El programa homenatjarà personalitats de la cultura catalana que han transcendit a l'esfera internacional, com ara el compositoro l'escriptora. També es retrà homenatge als exiliats republicans a Mèxic i s'estrenarà el festivalorganitzat per les delegacions a Mèxic, l'Argentina i els Estats Units per apropar la música catalana al continent americà.Els actes s'allargaran durant tota la setmana i, de fet, el primer ja té lloc aquest mateix dilluns a la delegació del Govern a. El delegat, Gabriel Boichat, encapçala un homenatge a l'escriptora i violoncel·lista Aurora Bertrana. L'acte inclou una xerrada entre la presidenta de la fundació Prudenci Bertrana i exconsellera de Cultura,, i l'escriptora i filòlogaEl dimecres, a la delegació del Govern davant la Unió Europea hi haurà un esdeveniment de petit format encapçalat pel delegat, Gorka Knörr, i la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Comptarà ambA la delegació del Govern a, també el dimecres, es farà un concert de jazz ambamb aforament limitat. L'acte estarà encapçalat igualment pel delegat, Luca Bellizzi.La delegació del Govern als, de la seva banda, compartirà al llarg de la setmana a través de Twitter, Facebook i Instagram un joc de preguntes sobre Catalunya adreçat a la població dels Balcans. El premi seran dues entrades per l'obra de teatre Encara hi ha algú al bosc.De la seva banda, a la delegació del Govern alsla delegada, Eva Cylwik, mantindrà briefings temàtics amb representants de think tanks i mitjans de comunicació dels Països Bàltics i Polònia, en un seguit de trobades sota el lema "11 topics for 11th september".Ja durant la Diada, a la delegació de l'es dedicarà la jornada al comte, mà dreta de l'emperador Carles VI i un dels catalans més influents del Sacre Imperi Romanogermànic, afirmen fonts de l'executiu. Acompanyats de la delegada del Govern a l’Europa Central, Krystyna Schreiber, els alcaldes d’Oliana i de Biedermannsdorf segellaran un acord de cooperació entre els dos municipis.A la delegació deles farà un acte a l'aire lliure, amb la presència de totes les oficines de la Catalonia House (ACCIÓ, ICEC, l'Institut Ramon Llull i l'Agència Catalana de Turisme), que encapçalarà el delegat, Sergi Marcén.la delegació celebrarà un acte institucional encapçalat pel delegat, Rui Reis, que comptarà amb un intercanvi d'experiències professionals artístiques. Hi participarà la realitzadora audiovisual, el fotoperiodistai el productor i músic. La vetllada es clourà amb un concert des farà un homenatge a l'exili republicà, amb un reconeixement a refugiats catalans vius que encapçalarà el delegat. També s'inaugurarà l'exposició "La Huella catalana en México". I arrencarà el festival Catalan Sounds, organitzat per les delegacions de Mèxic, l'Argentina i els Estats Units, amb el concert del grup Roba Estesa.Precisament, la delegació del Govern alsi else sumarà a l'arrencada del festival amb la projecció del primer concert per a la comunitat catalana de Washington DC. A més, el dia 14 de setembre es farà una recepció a la seu de la delegació on es presentarà una experiència immersiva de mapping que recull els elements més destacats de la cultura catalana.La delegació del Govern afarà un homenatge a "la petjada catalana a l'Amèrica del Sud", de la mà de les 30 comunitats catalanes a la regió i els estudiants de català.Mentre que la delegació del Govern acelebrarà la Diada en format telemàtic, amb el llançament de diferents càpsules de vídeo per apropar la història i la cultura catalanes al Magrib. L'historiadorexplicarà els orígens de la Diada, el cantant catalano-algeriàtocarà una peça dedicada idirector de l'Orquestra Àrab de Barcelona, oferirà una versió d'El Cant dels ocells.Finalment, la delegació del Govern acelebrarà telemàticament la Diada amb un discurs institucional de la delegada Marie Kapretz i un concert enregistrat de(piano) i(violoncel).

