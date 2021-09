Mor l'actor Michael K. Williams, l'Omar Little de «The Wire»

Too gutted right now to say all that ought to be said. Michael was a fine man and a rare talent and on our journey together he always deserved the best words. And today those words won't come. — David Simon (@AoDespair) September 6, 2021

Michael K. Williams: One of the kindest, gentlest, most genuine, giving and courageous souls I've ever met. Rest in peace, my brother. #MichaelKWilliams pic.twitter.com/tqjAnGhQDY — Lance Reddick (@lancereddick) September 7, 2021

L'actorha mort de sobredosi al seu apartament de Nova York. Segons les informacions de la policia local, han trobat el cos sense vida de l'intèrpret al voltant de les 14h del migdia i no han pogut fer res per a reanimar-lo. La causa de la mort no ha estat confirmada pel cos policial de la ciutat, però fonts citades pel NY Post ho confirmen.Williams és mundialment reconegut pel seu paper a la sèrie, on va interpretar l'antiheroi, un dels personatges més carismàtics de la història de la televisió; i també per sera la sèrie, de la mateixa cadena.El seu paper més prolífic el va catapultar a la fama i li va assegurar l'aplaudiment constant de la crítica per la seva feina. La seva carrera interpretativa a la petita pantalla va començar el 1995 i des de llavors va acumular quatre nominacions aencara que cap ho va ser peri l'última, de, van ser les seves nominacions als guardons més importants de la televisió nord-americana.Aquest mateix any optava al cinquè premi Emmy gràcies a, una altra sèrie d'HBO. Els projectes de Williams no finalitzaven aquí, ja que la setmana passada havia anunciat el rodatge d'una pel·lícula biogràfica sobre-qui es va enfrontar a Muhammad Ali en l'anomenat Combat del Segle-.Diversos dels companys, actors, intèrprets i productors que van treballar amb ell a The Wire han volgut mostrar el seu còndol i el seu dolor per la pèrdua de Williams. David Simon, creador de la sèrie, li ha escrit un sentit missatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor