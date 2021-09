Vídeo | El nou «hit» de Lo Pau de Ponts, dedicat a l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell

Bisbe, Bisbe, Bisbe Novell sou un fiera ✝️🤙🏼 pic.twitter.com/rVxOEwZ1vt — Lo Pau de Ponts (@LoPaudePonts) September 6, 2021

El jove músic lleidatàha penjat una nova cançó a les xarxes socials. En aquesta ocasió, el "hit" està dedicat a un tema d'actualitat que ha sotraguejat la societat catalana: la renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell, motivada, segons tot apunta, per l'enamorament cap a una psicòloga i escriptora bagenca . El vídeo està enregistrat a l'església deamb Lo Pau de Ponts interpretant i ballant el tema amb l'animada tonada del Gime, Gime, Gime d'Abba, amb el suggerent títol "Bisbe, Bisbe, Bisbe Novell sou un fiera".Amb el seu peculiar humor, la lletra diu:"És molt grosaixò que allà a Solsonaqui ho havia de dirlo Bisbe els ha sortit festejadorAi pobra Mare de Déu del Claustreno se'n sap avenirdeu ve nat a missa a fotre un glop de vinaveu per Cardenalperò us va trair el pardalBisbe, Bisbe, Bisbe Novellsou un fierapel pecat de la carn ja no us podran fer santBisbe, Bisbe, Bisbe Novellsou un fieralo Déu que el va pariraquest bisbe SolsoníAi Novellcom que us va la jaranaja us heu tret la sotanai de l'iclesia heu fet cap a l'envelati ara que ja no sou sinyor Bisbeara de peu de carrerara sinyor Bisbe ja us puc dir XavierNàveu per CardenalPerò us va trair el pardalBisbe, Bisbe, Bisbe Novellsou un fierapel pecat de la carn ja no us podran fer sant"

