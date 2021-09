Facebook deixa de recomanar vídeos pel «racisme» de la seva intel·ligència artificial

ha hagut de fer marxa enrere en el seu mecanisme per recomanar vídeos després que la intel·ligència artificial (IA) identifiqués persones de raça negra amb primats. La companyia ha demanat disculpes per l'error en el mecanisme i l'ha desactivat fins a investigar el motiu de l'error.L'error de Facebook va aparèixer per a alguns usuaris de la xarxa social després de veureque mostrava a persones negres. La IA de recomanació de vídeos els aconsellava, com ha informat el diari The New York Times."Va ser clarament un", ha reconegut un portaveu de Facebook en declaracions a The Verge, on ha demanat disculpes als usuaris que hagin pogut veure aquestes "recomanacions ofensives". "Si bé hem realitzat millores a la nostra IA, sabem queper fer", ha admès la companyia nord-americana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor