Poble Lliure i La Forja engeguen una campanya «d'embat contra l'Estat»

🎞 | El nostre company @MarcelVR1 ens anima a passar a l’ofensiva.



Fem ingovernable la nostra terra, ara és el moment d’#AnarHi ✊🏻💫 pic.twitter.com/hnoogzlHIh — Poble Lliure (@Poble_Lliure) September 6, 2021

han engegat una campanyaperquè l'independentisme recuperi la iniciativa. En una roda de premsa des de davant de la, les dues organitzacions han presentat la campanya, dins la que volen emmarcar accions de desobediència civil no violenta."Espanya és uni només generant inestabilitat en el seu sistema de dominació serem capaços de doblegar-los", han assegurat. També han constatati aposten per la "mobilització permanent" i passar "de la reacció a l'acció al carrer".Paral·lelament, han fet públic un vídeo protagonitzat per, que adverteix que la independència no s'aconseguirà "només amb urnes", sinó que calen accions decontra l'Estat i contra "les empreses de l'oligarquia" per fer que "l'ocupació" sigui "insostenible". "Només ambi bloquejant el funcionament de les infraestructures aconseguirem frenar l'enemic", assegura Vivet.L'activista badaloní també lamenta que tot i que els darrers tres anys està creixent laal moviment, l'independentisme "s'està estancant" i està "i caient en la il·lusió d'una Espanya democràtica".Les dues organitzacions han escollit la caserna militar del Bruc com a escenari del llançament de la campanya perquè "representa un dels" que busca "assimilar-nos mitjançant la imposició de la seva llengua, les seves lleis i els seus tribunals per virtut del".

