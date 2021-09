Mor l'actor Jean Paul Belmondo

L'actor francès, un dels mites del cinema europeu, ha mort aquest dilluns, amb 88 anys. Ha participat en pel·lícules de Godard, Vittorio de Sica o Angès Varda. El 2016 va guanyar el Lleó d'Or a tota la seva trajectòria en el Festival Internacional de Cinema de Venècia.Estrella de la, es va fer famós pels seus papers en, com ara A bout de souffle o Moderato cantabile. Alguns dels papers que més popular el van fer van ser els de policia o delinqüent en films com ara Borsalino, El magnífico o El profesional.Ja a finals del vuitanta, va protagonitzar El imperio del león, una de les pel·lícules que va portar-li més fama. Més tard seria el torn de Kean i Cyrano, fins que el 2001 va retirar-se del cinema per salut, excepte per a un paper en Un homme et son chien. Elel va premiar amb lael 2011.

