Tinder activa un «mode feina» per usar des de l'ordinador a l'oficina

Coincidint amb el retorn a l'oficina de molts treballadors, l'aplicació de citesha rellançat l'anomenat, que permet fer servir la plataforma des d'un ordinador, tant per buscar nous contactes com perLa companyia ja va llançar un servei similar el 2017, però ara ha decidit reprendre'l després d'un període en què molts empleats han estat teletreballant per la pandèmia, segons ha explicat en un comunicat.La funció renovada de Tinder inclou l'opció d'quan s'apropen companys de feina. Inclou un botó amb forma de maletí a la cantonada de la pantalla, que en ser clicat fa aparèixer una mena deamb el títol "minuta de la reunió" i gràfics. La plataforma ha recomanat fer servir aquesta funció amb moderació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor