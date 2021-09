Què està passant amb les «influencers» Devermut?

Primeras imágenes donde podemos verlas EMPUJANDO, DANDO CODAZOS E INCREPANDO de forma gratuïta mientras que nadie les hace caso. pic.twitter.com/PTRlEjrX6d — MALBERT (@ItsMalbert) September 4, 2021

Pero las imágenes siguen: ellas saltándose las normas, no haciendo caso del personal de seguridad y aún así quejándose de las personas que antes habían increpado. pic.twitter.com/H7QaSBOqTx — MALBERT (@ItsMalbert) September 4, 2021

Y ahora viene EL MOMENTO MÁS GRAVE: ellas se enfadan, se encaran y empiezan a grabar de forma amenazante. pic.twitter.com/ffu2Qadocy — MALBERT (@ItsMalbert) September 4, 2021

"Ens acaben de fer fora de @lalunaconil per bolleres, literal"., les influencers conegudes com aa les xarxes socials, denunciaven divendresa través dels seus perfils haver estat expulsades d'un local aper la seva condició sexual."Després de fer-nos un petó i tenir a 200 maromos mirant, hem avisat als porters i el que han fet és dir-nos que potser havíem begut massa.comentaven.Les influencers, que van rebre molts missatges de suport a la vegada que una allau de crítiques, ara es troben en el centre de la polèmica. El motiu?el local d'on les dues noies havien estat expulsadesEn el text, expliquen que l'expulsió de les joves "", sinó per no respectar les mesures de seguretat anti-Covid, molestar a altres clients i dirigir-se al personal del local de manera irrespectuosa.En el vídeo que han difós no es veu que ningú les molesti, com elles havien dit, si bé en cert que com que no hi ha cap àudio, no es pot escoltar si hi va haver algun tipus de comentari ofensiu.LesDevermut, per la seva banda, han assegurat que sí que les van increpar iEn aquest sentit, asseguren que el cas està en mans dels seus advocats i donen les gràcies a tothom que els ha donat suport perquè estan vivint uns "dies molt difícils". I és que, des que va començar la polèmica les influencers han perdut més de 10.000 seguidors. A més a més, tot

