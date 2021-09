Guia de la Mercè 2021: data i lloc de tots els concerts

1. Moll de la Fusta (Besòs)

2. Moll de la Fusta (Llobregat)

3. Plaça Joan Coromines

4. Antiga Fàbrica Estrella Damm

5. Camp de Futbol Municipal Teixonera-Vall d’Hebron

6. Jardins del Doctor Pla i Armengol

7. Moll de la Fusta

8. Fòrum

9. Teatre Grec

10. Plaça Major de Nou Barris

11. Plaça Reial

12. Fabra i Coats

Lesse celebren delamb una reserva a través de la seva web, on estaran disponibles a partir del 14 de setembre per als festivals BAM i Acció Cultura Viva, i el dia 15 per Música Mercè. 50.000 persones podran assistir als concerts, segons la proposta de l'Ajuntament de Barcelona.Es podran reservar. La reserva prèvia als concerts es realitzarà per trams horaris i espais, i no per actuacions. D’aquesta manera la ciutadania podrà gaudir de diferents espectacles d’un mateix espai amb una única reserva.Els festivals que pertanyen asón els seguents:18.30 h: SANDRA MONFORT20.30 h: ED MAVERICK22.30 h: CARIÑO18.30 h: CABIRIA20.30 h: CENTAUROS22.30 h: HIDROGENESSE18.30 h: LA HÚNGARA20.30 h: BEA PELEA22.30 h: SAMANTHA HUDSON19.30 h: LE DIOUCK21.30 h: ISSAM23.30 h: CRYSTAL MURRAY19.30 h: FREE SIS MAFIA21.30 h: JUICY BAE23.30 h: SANTA SALUT20.50 h: BIKÔKÔ22.10 h: WIND ATLAS23.30 h: FULU MIZIKI20.50 h: RATA NEGRA22.10 h: UNA BÈSTIA INCONTROLABLE23.30 h: VIVA BELGRADO20.50 h: ULLDETER22.10 h: LYZZA + KAI LANDRE23.30 h: PLANNINGTOROCK12 h: ETERNA JUVENTUT13.30 h: ESTRUÇ17.30 h: TRONCO19 h: LIDIA DAMUNT20.30 h: RUSOWSKY17 h: ANTONIA JIMÉNEZ18.30 h: YNDIEls festivals que pertanyen asón els seguents:20.20 h: 31 FAM21.40 h: QUERALT LAHOZ23 h: LA DAME BLANCHE20.20 h: CRISTIAN DE MORET21.40 h: SENIOR I EL COR BRUTAL23 h: LOS ENEMIGOS20.20 h: ALISON DARWIN21.40 h: POWER BURKAS23 h: NUEVA VULCANO20.20 h: MARIA HEIN21.40 h: CARLOTA FLÂNEUR23 h: NÚRIA GRAHAM12 h: LLES (SONA 9)12.45 h: REÏNA13.30 h: LES BUCH20.20 h: IRIS DECO21.40 h: GESSAMÍ BOADA23 h: GEMMA HUMET12 h: SAMUEL NAGATI13.15 h: QUIRÒFAN20.20 h: RENALDO & CLARA21.40 h: CAÏM RIBA23 h: PAU VALLVÉ19.30 h: LAS KARAMBA21.30 h: ROBERTO FONSECA TRIO23.30 h: INTERACTIVO20.20 h: AYOM21.40 h: BANDÉ GAMBOA23 h: LES AMAZONES D’AFRIQUE20.20 h: THE CRAB APPLES21.40 h: SOFIA GABANNA23 h: STAY HOMAS20.25 h: JOANA SERRAT & THE GREAT CANYONERS21.35 h: BUHOS23.10 h: OQUES GRASSES20.20 h: ORQUESTRA ÀRAB DE BARCELONA21.40 h: CANZIONERE GRECANICO SALENTINO23 h: BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA20.20 h: AZIZA BRAHIM21.40 h: MARIOLA MEMBRIVES23 h: CARMEN LINARES20.20 h: TOTI SOLER21.40 h: JUDIT NEDDERMANN23 h: CLARA PEYA20.45 h: BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA20.45 h: OBC20.45 h: ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU12 h: BIG BANG DE L’ESCOLA DE MÚSICA JAM SESSION19.30 h: VOZES12 h: ALBA MORENA18.30 h: COR JOVE DE L’ORFEÓ ATLÀNTIDA20 h: BARCELONA RAINBOW SINGERS12 h: ANA BRENE12 h: LICEU BLAM COLLECTIVEEls festivals que pertanyen asón els seguents:19 h: RAQUEL LÚA20 h: MARTA GÓMEZ21 h: MARÇAL CALVET I CLARA POCH22 h: ALAVEDRA23 h: WHITE SOLAR DOG20 h: FLAMENCO QUEER21 h: FERA Y LAS DISIDENTES22 h: LAS MARIKARMEN23 h: SUZANNA12 h: LA PRENDA ROJA13 h: ANNA COLOM – CAYANA19 h: TILDE20 h: KENYA21 h: PRINCE OSITO & THE CLEFTONES22 h: MECHERO23 h: LIL RUSSIA

