Junts veu «imprescindible» que Sánchez sigui a la taula de diàleg

Ampliació del Prat

La portaveu de Junts,, ha assegurat que és "imprescindible" que el president del govern espanyol,, sigui present a la, prevista per a la setmana vinent. En roda de premsa, Artadi ha remarcat que Sánchez ha de ser a la reunió i ha avisat que la seva absència "menysté la Generalitat, les institucions i la mateixa taula". "Mostra el poc interès per ser-hi, les poques ganes d'abordar-la amb seriositat i la nul·la proposta per a Catalunya", ha afegit.La portaveu de Junts ha dit que s'haurà de definir conjuntament amb ERC quina és la resposta si el president espanyol no hi assisteix. També ha apuntat que Junts definirà la seva delegació en funció de la presència de Sánchez i de l'ordre del dia.Segons Artadi, Sánchez ha estat utilitzant "en relació a la taula de diàleg des que es va celebrar la primera reunió. La portaveu atribueix aquesta actitud a una falta de voluntat de solucionar el conflicte, i creu que simplement vol "generar un imaginari perquè hi hagi la sensació que s'està encarrilant el conflicte". Per això, ha dit, exigeixen "claredat" i "transparència" al govern espanyol.De fet, Artadi ha insistit que de moment no saben "ni el qui, ni el què, ni el quan" de la taula. S'ha referit així a la incògnita de si el president espanyol hi assistirà, a la falta d'ordre del dia i a la possibilitat que s'endarrerís unes setmanes la trobada, fins passat el congrés nacional del, encara que aquesta darrera opció ja ha estat descartada per laLa portaveu de Junts ha remarcat que de moment esperaran que es resolguin tots aquests dubtes per definir la delegació de Junts a la taula i no ha volgut aclarir si hi enviaran persones que no formin part del Govern. Amb tot, ha insistit que és "imprescindible" que Sánchez hi sigui i que està "fora de tot dubte" que hi hauria d'assistir. La seva absència, segons ha advertit, "" l'instrument.D'altra banda, Artadi ha insistit que tant el Govern com Junts no permetran que l'afecti la zona protegida de lai ha assegurat que són "els únics" que volen preservar-la. La portaveu de Junts ha carregat així contra el govern espanyol després quehagi presentat un DORA on es recull l'ampliació de la tercera pista –i l'afectació conseqüent de l'espai natural-. Artadi ha recordat que al DORA només s'hi recullen inversions i ha demanat esperar al pla director, on s'hi que es definirà concretament el projecte.

