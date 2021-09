Podem Catalunya demana al Govern que es «planti» contra l'ampliació del Prat

El portaveu de Podem Catalunya,, ha reclamat al Govern que es "planti" davant la proposta d'sobre l'i que plantegi un pla de recuperació "just, sostenible i amb inversions diferents pel futur del país". En roda de premsa, Ferro ha dit que hi ha hagut "mala fe" en l'executiu català perquè han provat de "tancar el debat a correcuita". "És moment d'aturar la pilota i exigir posicionaments clars al Govern", ha destacat.Ferro ha criticat que hi hagi partits que vulguin aprofitar l'ampliació de l'aeroport per "reconstruir aliances", deixant de banda les solucions "justes" per la ciutadania. Ha considerat que el projecte d'ampliació de la infraestructura aeroportuària va néixer com un "manifest de la patronal que s'ha imposat sense tenir uns informes mediambientals que l'avalin". Per altra banda, ha celebrat que l'opinió pública "sigui contrària". Per tot plegat, ha subratllat que la Generalitat ha de construir una "resposta integral" per a tot el territori.D'altra banda, sobre laentre l'executiu català i espanyol prevista per la setmana que ve, Ferro ha insistit que el diàleg "és bàsic" per poder abordar la legislatura i que "avanci" el curs polític. Ha tret importància de la presència o no del president del govern espanyol,, a la reunió i ha prioritzat fer "avançar l'espai". En aquest sentit, ha assegurat que Podem Catalunya no vol que la taula de diàleg sigui "una foto" on no s'avanci.

