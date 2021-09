Marta Pascal dirigirà un observatori sobre «nous lideratges»

L'exdiputada i líder del Partit Nacionalista Catalàpassa al sector privat. La política ha fitxat per la consultora, que dirigeixen Adrián Jofré Bosch i, per dirigir al costat de Corredor l'Observatori Nous Lideratges, que segons l'empresa analitzarà tendències entre líders emergents de l'empresa, la política i la societat.Pascal va ser diputada al Parlament del 2012 al 2017 per Convergència i posteriorment pel, partit del qual va ser coordinadora entre el 2016 i el 2018, a més de senadora per designació autonòmica. En les eleccions del 14 de febrer va encapçalar la candidatura del, que no va arribar als 5.000 vots."Donem la benvinguda a Marta Pascal a la nostra empresa, un referent per a la nostra generació per la seva. Representa molt bé l'esperit de beBartlet", ha afirmat Jofré Bosch en un comunicat de la consultora.La de la consultoria no és l'única nova ocupació de Pascal. També debutat aquest dilluns com aal programa Aquí Cuní de SER Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor