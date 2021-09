Encolomar un «cop d'estat»

el tema aquest de la derrota

Per Ferpinya el 7 de setembre de 2021 a les 08:20 0 0

El problema no es acceptar la derrota. Es ben evident que ARA es una realitat. Pero no ho va ser als primers dies de l'octubre 17 (ni l'1-O ni el 3-O no van ser dies de derrota) es va construir, a poc a poc, despres. Per la persistencia de la repressio, i per desgracia també per falta d'acords , d'analisis i de relats compartits en el mon independentista. Ara bé, el problema mes greu no es una desfeta, o una derrota. Es "que fer" davant aixo...O abandonar la lluita i quedar se només amb una gestio ( quan tots sabem qu'aquesta gestio té molts mes impediments qu'abans, perque l'estat espanyol no oblidara mai aquest octubre i posara entrebancs a un autogovern eficaç per part de partits independentistes- per aixo també la taula de dialeg neix amb perspectives inexistents). O construir una resistencia (amb eines de resistencia) per preparar els anys vinents. Per aquesta rao no puc entendre l'actitud dels partits (sobretot d'ERC) que semblen renunciar també a la resistencia (que es aixo de l'intent d'afebliment sino de destruccio del CXR, enlloc d'enfortir-lo ? que es aixo de l'evolucio actual dels mitjans? i de la insuficient consciencia dels riscs en l'absencia de defensa prou forta de la llengua propia del territori?)...Cap solucio no vindra de l'exterior (independentisme "magic" de la finestra d'oportunitat- CEDH Estrasburg) si no hi ha resistencia activa...Els estats europeus sempre preferiran l'statu quo amb un estat com l'espanyol, preferiran no moure’s si res no es mou dins del país... .