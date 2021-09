Compartir pis a Catalunya, un 25% més car que fa cinc anys

El preu mitjà dea Catalunya és actualment de 398 euros, un 25% més que fa cinc anys tot i que en relació amb el 2020 ha retrocedit un 2%. Així es desprèn de l'estudi Habitatges compartits a Espanya al 2021 de Fotocasa basat en els preus de l'habitatge per llogar corresponent al mes de juny dels darrers cinc anys.De fet, Catalunya és elon llogar una habitació en un habitatge compartit és, amb 398 euros; seguit de la Comunitat de Madrid (371 euros); les Illes Balears (356 euros) i el País Basc, amb 350 euros.Segons l'estudi, la ciutat catalana més cara per llogar una habitació en un habitatge compartit és, amb 418 euros, un 3% menys que al 2020; juntament amb(385 euros),(335 euros) i(331 euros).Per districtes, el més car és, amb 468 euros al mes i un 3% més que al 2020; seguit de Sarrià-Sant Gervasi (465 euros al mes), l'Eixample, amb 436 euros al mes; Gràcia (414 euros al mes) i Sant Martí, amb 404 euros al mes. Entre els districtes més econòmics hi ha Nou Barris (345 euros), Horta-Guinardó, amb 369 euros i un 15% menys que el 2020; i Sant Andreu, amb 379 euros.

