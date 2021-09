Quan el lideratge a les escoles permet millorar el benestar dels alumnes

Escoles catalanes participants al Programa de Lideratge per a l'Aprenentatge d'Educacaixa 2021-2022

Escola Bellavista-Joan Camps i Giró, Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)

Escola Anna Ravell, Barcelona

Escola Josep Tous, Barcelona (Barcelonès)

Escola Solc, Barcelona (Barcelonès)

Institut Badalona VII, Badalona (Barcelonès)

Escola Pia Santa Anna, Mataró (Maresme)

Escola Pia de Calella, Calella (Maresme)

Col·legi Mare del Diví Pastor, Capellades (Anoia)

Institut Baix a Mar, Vilanova i la Geltrú (Garraf)



Escola Taialà, Girona (Gironès)



Escola La Portalada, Altafulla (Tarragonès)

Escola Enric Grau Fontserè, Flix (Ribera d'Ebre)

Escola Port Rodó (ZER Mestral), Tortosa (Baix Ebre)

Escola Torroja i Miret, Vila-seca (Tarragonès)



EduCaixa, cap a l’educació del segle XXI

Elés la segona variable escolar amb major impacte sobre la, segons nombroses recerques realitzades per l'OCDE, entre d’altres. Aquests estudis revelen que les escoles que compten amb un lideratge conscient i competent, aconsegueixenDes d’ EduCaixa es considera que aquest tipus de lideratge és més necessari que mai en aquests moments, davant l'increment de problemes emocionals i de conducta que estan presentant nens i adolescents a conseqüència del context pandèmic. Les situacions complexes que això podrà comportar en l’inici del nou curs requereixen equips docents i directius empoderats, motivats i preparats per atendre, acompanyar i empoderar els alumnes en els seus processos personals i educatius.Amb aquesta visió i missió arrenca la segona edició del Programa de Lideratge per a l'Aprenentatge que EduCaixa duu a terme de la mà d'un equip d'experts i acadèmics d'àmbit estatal i en col·laboració amb l’Institute of Education (IOE) del(UCL).Es tracta d'una l'Estat en l'impuls de laa que parteix de la promoció d'unaen els centres educatius. Aquesta es basa en estendre el lideratge més enllà de les direccions, abastant l'equip docent, l'aula i el centre, promovent així una millora de qualitat dels aprenentatges de l'alumnat i del conjunt del sistema.El programa es desplega a través de unaque té per objectiu capacitar, prestigiar, enfortir i transformar el rol dels equips directius. Mitjançant una convocatòria, han de presentar-se dos representants líders d'un mateix centre: directors o docents que formen part de l'equip directiu. La formació combina tres modalitats de treball: 54 hores de formació presencial, 18 hores de treball en grups territorials d'aprenentatge i 42 hores de disseny de projectes de lideratge pel canvi que es desenvolupen, implementen i avaluen al llarg de la formació.En la present edició el programa ha rebut projectes deprovinents d'arreu de l'Estat. En total, s'han seleccionat 50 parelles de líders de les quals. Treball emocional, lideratge distribuït, empoderament del claustre, ús d'evidències i reflexió pedagògica són alguns dels processos que realitzaran al llarg del curs. Es tracta d’una formació que capacita, enforteix i transforma el seu rol com a directius peri promou i impulsa la transformació educativa amb la finalitat de respondre a les necessitats de la societat del segle XXI.El portal d'EduCaixa es dirigeix a l'alumnat i el professorat d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Els seus objectius principals són: promoure el desenvolupament competencial de l'alumnat a través de programes educatius, recursos i activitats, el desenvolupament Professional Docent a partir programes formatius com el de Lideratge per a l'Aprenentatge i la promoció de la transformació de l'educació basada en l'ús de les evidències.