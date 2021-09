El PSC es mostra «sorprès per l'evolució política de Colau» sobre el referèndum

El diputat del, ha expressat sorpresa "per l'evolució política" de l'alcaldessa de Barcelona,, després que la batllessa declarés que la ciutadania "no està per tonteries" quan ha estat preguntada aquest dilluns als Matins de TV3, sobre plantejar un nou referèndum d'autodeterminació . "Ens donava lliçons en el passat sobre aquesta qüestió, i sembla que ve a posicions properes del que sempre hem dit", ha indicat Pedret. També ha anunciat que la vicepresidenta segona del Parlament,, abandonarà la cambra catalana per a ser la nova"Som contraris a un referèndum sobre la secessió de Catalunya amb la resta de l'Estat", ha recordat Pedret, qui proposa "diàleg entre els catalans". El diputat del PSC ha explicat que no han rebut "cap trucada" per incorporar-se a l'que impulsa el, i ha recordat que els socialistes "no estem en això". Respecte a la, ha emplaçat ela "establir la data, els temes i equips". Pedret ha mostrat distàncies amb el president de la Generalitat,, pel que fa a la manera d'entendre el diàleg: "Segueix el marc mental de, que és el de pensar que el diàleg a Catalunya es produeix entre els que pensen igual. Això no aporta possibilitat de solucions reals", ha indicat.A les portes de la, Pedret ha expressat "preocupació" per la dinàmica en la fase preparatòria de l'. El diputat ha defensat una Diada "de tots els catalans" i que "reconegui el conjunt de la ciutadania de Catalunya". Pedret ha acusat les formacions independentistes d'apropiar-se de la Diada: "Novament volen centrar l'11 de setembre al voltant de les seves reivindicacions". El PSC mantindrà el paper dels darrers anys entorn la celebració, assistirà als actes i ofrenes "tradicionals" i descarta convocat un acte propi: "No ha estat la nostra tradició i tampoc ho farem aquest any", ha indicat Pedret.El PSC també ha presentat el manifest per la Diada d'enguany sota el nom de "", que té com a objectiu "deixar enrere les polítiques que hi ha hagut fins ara a Catalunya" i abordar "els problemes que ha deixat en evidència" a través d'un conjunt de propostes. Entre aquestes, hi ha la reactivació econòmica, la reconstrucció social, el reforç de la sanitat i l'educació pública, la transició ecològica, el combat contra el canvi climàtic, el suport a la gent jove, l'impuls de mesures efectives per combatre les desigualtats entre homes i dones, l'enfortiment i preservació del "caràcter obert de la nostra societat", la transformació federal de les institucions i l'impuls del diàleg polític i social entre Catalunya i Espanya. "Convidem al conjunt de la ciutadania catalana a fer-ho", ha dit Pedret.

