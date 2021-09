Rècord de compravenda d'habitatges en el segon trimestre

Preus estables

No es veien des del 2007 xifres tan elevades dea Catalunya. Entre l'abril i el juny es van tancar 22.062 operacions, un 5,5% més respecte als tres mesos anteriors. Es tracta del quart trimestre consecutiu amb ascensos i el màxim dels últims catorze anys.Aquest creixement ha estat impulsat pel "bon comportament" del mercat d'habitatge de, amb 18.593 operacions i un augment del 8,3% respecte al trimestre anterior. Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) han advertit d'un "cert esgotament" del producte d'obra nova i un possible dèficit futur d'aquest tipus d'habitatges.Les 3.469 compravendes restants han estat d', amb una variació negativa del 7,1% en comparació amb els tres mesos anteriors. En aquest context, els API han alertat de la falta d'obra nova.El conseller delegat de Gamerin, Luis Fabra, ha alertat que des de fa dos anys consecutius a Catalunya el nombre d'iniciacions d'obra nova està per sota de la xifra de compravendes. "Si es manté aquesta situació, pot passar que hi hagi una falta de producte, perquè la demanda nova està tenint molt bona acollida en el mercat", ha alertat. Aquesta situació, i l'increment dels costos de producció, ha dit, pot causar unLa ciutat de Barcelona ha superat les 3.500 compravendes i ha consolidat la tendència positiva amb un creixement trimestral de gairebé el 12%.i Lleida han experimentat un "petit descens" en el nombre d'operacions. Girona ha tancat el segon trimestre amb 271 compravendes, un descens del 16,4% iha registrat 361 operacions entre abril i juny, una variació trimestral negativa del 35,2%., el comportament del mercat ha estat "extraordinari", amb el millor resultat des del segon trimestre de 2007. La ciutat ha registrat 474 operacions, gairebé un 18% més en comparació amb els tres mesos anteriors i amb una evolució "molt favorable".El preu mitjà de l'habitatge a Catalunya s'ha situat en, una caiguda del 0,02% en relació amb el trimestre anterior i un augment del 0,1% respecte al mateix període de l'any passat. "La característica dels preus és d'estabilitat i això és una bona notícia per al mercat", ha reconegut Fabra.El preu de l'habitatge de segona mà ha estat de 2.180 euros el metre quadrat, un 0,1% més en comparació amb el primer trimestre i un 0,6% menys respecte al segon trimestre de l'any passat. Per la seva banda, el preu de l'habitatge d's'ha situat en, un 0,4% menys respecte al primer trimestre i un 2,2 superior a la xifra del segon trimestre de 2020.[noticia]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor