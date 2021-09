Els comuns es comprometen a «batallar» contra l'ampliació del Prat

La lluita per impedir l'"serà una batalla llarga". Així ho ha expressat el portaveu dels comuns al Parlament,, aquest dilluns al matí en roda de premsa. El diputat ha defensat que el projecte es pot aturar "des d'un punt de vista polític i de mobilització social"."Donarem la batalla fins al final", ha afirmat Cid, qui ha criticat el projecte que va presentar Aena divendres, que afecta de manera directa l'espai natural protegit de. Cid ha llançat la pilota al, a qui li demana "certeses" sobre la seva postura, ja que creu que busca "preservar una certa unitat del Govern" més que preservar la zona. A més, ha recordat que l'ampliació no es durà a terme si l'executiu català s'hi oposa.Cid ha reclamat un debat sobre el model econòmic català i ha vinculat les emissions contaminants d'una infraestructura com l'aeroport del Prat a fenòmens meteorològics com lesque la setmana passada van colpejar diversos municipis delPel que fa a aquestes localitats, ha exigit al Govern que "traslladi formalment a l'Estat la petició de zona catastròfica" i acompanyi els ajuntaments en el procés de recuperació.

