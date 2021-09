El silenci de l'Església davant del cas Novell clama al cel

Lade Xavier Novell alper mantenir una relació sentimental amb una escriptora ha deixat l'Església estabornida. I muda. Ja fa dues setmanes que es va conèixer la notícia de l'acceptació de la renúncia per part de lai encara és hora que ningú, ni el principal protagonista, Xavier Novell, ni cap instància eclesiàstica donisobre els motius i les circumstàncies que han dut el bisbe a prendre la seva decisió, més enllà de demanar als feligresos que preguin.Segons ha pogut saber, no està previst que el cardenal arquebisbe de Barcelona i líder de fet de l'Església catalana,, faci cap declaració sobre el tema. Ni en la seva condició d'home fort del catolicisme català ni en el de president de la(CEE), del plenari de la qualn'era membre.Tampoc ha dit ase ni bèstia la, que reuneix els bisbes catalans. Fonts eclesiàstiques sí que consideren "possible, però improbable" cap posicionament de la Tarraconense, que es reunirà properament i que presideix en aquests moments l'arquebisbe de Tarragona,Des del bisbat de Solsona no s'ha estat pas més explícit. Després de les informacions aparegudes sobre la relació de Novell amb, aquest dilluns la diòcesi solsonina ha emès una brevíssima nota que no pot ser més escadussera. El bisbat -que es troba gestionat pel bisbe de Vic,- s'ha espolsat les responsabilitats i ha afirmat que "la decisió presa per l'esmentat bisbe emèrit obeeix a raons estrictament personals i, per tant, la corroboració, o no, d’aquestes informacions pertany al seu estricte àmbit personal"."L'Església diocesana, en comunió amb el seu administrador apostòlic, monsenyor Romà Casanova i Casanova,amb tota l'esperança posada en el Senyor", conclou el bisbat el comunicat. Des del primer moment, el bisbat de Solsona ha evitat entrar en el fons del tema, i ara passa la pilota a l'afectat, el bisbe que ha renunciat, i es limita a dir que continuen resant per ell.Fa uns dies, el bisbe de Vic i administrador de Solsona Romà Casanova -que no ha estat mai un prelat especialment comunicatiu- va reconèixer laamb què s'està vivint una situació que no té precedents a l'Església catalana, i molt pocs fora d'ella. Casanova va subratllar en aquell moment que calia "respectar" les raonsde Novell. A mesura que passen els dies, però, mentre es van coneixent més detalls del context de la renúncia, elde l'Església es fa més clamorós.

